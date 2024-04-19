Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video
Zaman zaman çevremizden kulağa giren böcekleri duyabiliyor ya da sosyal medyada bu gibi durumları yaşayanları görebiliyoruz. Ama kulağa böcek girmesi gibi bir ihtimalin olduğunu bilsek de asla kabullenmek istemiyoruz. Annesiyle bu durumu yaşayan bir kadın da annesinin kulağından sesler geldiğini söylemesi üzerine böcek girmiş olabilir dese de bir türlü inandıramadı ve annesinin kulağına bir sıvı döktü. Ardından ise büyük bir örümcek çıktığını gören annesi çığlık çığlığa kaldı. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
00:46
Garip sesler duyan kadının kulağından çıkan şey şoke etti! | Video 19.04.2024 | 15:19
01:19
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Ekipler bölgeye sevk edildi! | Video 19.04.2024 | 14:15
00:39
Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 19.04.2024 | 14:12
02:41
Beylikdüzü’nde giyim mağazasına silahlı saldırı | Video 19.04.2024 | 13:56
03:32
Kırıkkale'de çiftçiler modern sistemlerle sulama yapıyor | Video 19.04.2024 | 12:32
01:10
İzmir Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:32
00:53
02:43
00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06
04:59
Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55
00:30
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 19.04.2024 | 11:46
02:15
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 19.04.2024 | 10:53
09:45
03:02
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video 19.04.2024 | 10:35
02:06
Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 19.04.2024 | 10:42
05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 19.04.2024 | 10:41
04:06
04:06
02:41
Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler | Video 19.04.2024 | 10:18