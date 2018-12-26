Ankara Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti FETRET DEVRİ'ne girmiştir. Tarihi öneme sahip Ankara Savaşı nedenleri ve sonuçlarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

ANKARA SAVAŞI NEDENLERİ?

Moğollar hükümdarı Timur'un Doğu seferi öncesinde batısında güçlü devletler bırakmak istememesi, sürekli topraklarını genişleten iki devletin komşu olması, Timur'un Osmanlı Devleti topraklarına girerek katliamlar yapması ve Anadolu beyliklerinin Yıldırım Bayezid'a karşı Timur'u doldurması Ankara Savaşı'nın nedenleri arasında yer alır.

SAVAŞIN GELİŞİMİ

Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Osmanlı kuvvetleri ile Timur'un ordusu karşı karşıya geldi. Anadolu beyliklerinin Timur'un tarafına geçmesi savaşın sonucunu belirlemiş ve Osmanlı güçleri savaşı kaybetmiştir.

Ankara Savaşı'nın en önemli gelişmelerinden biri Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmüş olmasıdır.

8 ay süresince esir hayatı yaşayan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, kederden ve üzüntüden hastalanarak vefat etmiştir.

ANKARA SAVAŞI SONUÇLARI

Ankara Savaşı sonucunda Anadolu Türk birliği bozuldu. Boşluktan faydalanan Anadolu Türk Beylikleri yeniden bağımsız olup kendi aralarında mücadelelere başladılar.

Balkanlar'daki Türk ilerleyişi durdu, Osmanlı Devleti dağılma riski yaşadı.

Tarihe "Fetret Devri" olarak geçen padişahsızlık dönemi yaşandı. Yıldırım Bayezid'ın çocukları arasında taht kavgaları yaşandı. Çelebi Mehmet (1. Mehmet), Fetret Devri'ni sona erdirerek padişah oldu.