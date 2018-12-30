Mercidabık savaşı kaç yılında oldu önemi nedir?

Mercidabık savaşı 1516 yılında Osmanlı Devlet ile Memlük Devleti arasında yapılmış ve bu savaş neticesinde Osmanlı topraklarına Suriye, Lübnan ve Filistin katılmıştır. Savaşın çıkmasındaki en büyük neden ise Türk devletlerinin arasındaki siyasi çekişmeler ve hâkimiyet mücadeleleri olmasıdır. Dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim, hükümdarlık dönemi boyunca özellikle doğu bölgelerine yaptığı seferler ile İslamı tek çatı altında toplayıp cihat anlayışını gerçekleştirmek istemesidir. Memlük Sultanı Kansu Gavri, Osmanlı Devleti ile tek başına mücadele etmek niyetinde değildi. Ancak giderek yükselen Osmanlı Devletinin yüzünü doğuya çevirmesi kaçınılmaz bir vaka olarak Memlüklerin akıbetlerini tehdit etmekteydi.

Kansu Gavri bu nedenden dolayı ittifak arayışına girmiş ve Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı ağır bir yenilgi alan Şah İsmail ile ittifak olarak, Osmanlı Devleti'ne karşı koymaya çalışmışlardır. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'e savaş açmak istemesi ile Memlüklülerden topraklarını kullanmak için müsaade istemiş. Memlüklüler de buna müsaade etmeyerek Osmanlı'ya savaş için bir neden vermişlerdir.

Boğucu bir yaz sıcağında meydana gelen muharebeden sağ kurtulan Memlûk askerleri; Halep, Hama, Humus ve Şam'a kaçtılar. Takip edilen Memlûk kuvvetlerinden ele geçirilenler imha edilerek, Kuzey Suriye bütünüyle zapt edildi. Ahalisi Sünnî olan şehirler, Yavuz Sultan Selim Hanı ve Osmanlıları davet ettiler. Suriye şehirleri, kendi rızalarıyla Osmanlı idaresini tercih ettiğinden ahaliye herhangi bir zarar verilmedi.

Abbasî halifesi III. Mütevekkil, muharebeden sonra Yavuz Sultan Selim'in yanına gelerek, sultandan çok hürmet gördü. Yavuz Sultan Selim, 28 Ağustos'ta Halep'e 27 Eylül'de Şam'a gelerek Mısır'ın fethini gerçekleştirecek sefere hazırlanmaya başladı.

Mercidabık'ta kazanılan zafer, Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok fayda sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır-Memlûk Devleti, ortadan kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hâkimiyetine girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle, Anadolu Türk birliği tamamlandı.