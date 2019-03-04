Devlet, sanatçıları korumaya alıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı "Ne sanatçı, ne de işçi" sıfatı taşıyan süreli sözleşmeli sanatçıların sesine kulak verdi. Bakanlıkta sunumu yapılan yönetmelik son şeklini aldı. "Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde süreli sözleşmeli çalışan personelin "idari sözleşmeli" olarak kadroya alınması öngörülüyor. Bu grup içinde yer alan sanatçıların bir kısmı Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nda başrollerde de seyirciyle buluşuyor.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimi ile sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Yevmiyeli sanatçılarımız, teknik personelimiz uzun yıllardır süreli sözleşmeli personel olarak çalışıyor. Bu nedenle emeklilik, kıdem, ihbar gibi hakları bulunmuyor. Bu yönetmelikle uzun yıllardır yaşanan sorunlar da aşılmış olacak" dedi. Temmuz 2018'de yürürlüğe kararname kapsamında, tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olmak üzere üç farklı sözleşmeli istihdam biçimi getirildi. Sanat kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel de bu düzenleme kapsamına alındı. Buna göre, sanat kurumlarında daha önce 375 sayılı KHK'nin Ek 7. maddesi uyarınca istihdam edilmekte olan süreli sözleşmeli personelin çalışma koşulları, sözleşmeleri ve istihdamlarına yönelik diğer konuların yönetmelikle belirlenmesi gerekiyor. Böylece sanat kurumlarında süreli sözleşmeyle çalışan personel tam zamanlı çalışabilecek. Mali ve özlük hakları da iyileşecek.4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesine göre iş güvencesinden yararlanmak için sözleşmenin belirsiz, yani süresiz olması gerekiyor. Bu kapsamdaki sanatçıların sözleşme hakları her yıl vizeyle başlayıp aralıkta sona eren sözleşmeleri her ayın 14'ünde çıkış gösterilip 15'inde yeniden yapılıyor. Haftalık sözleşmeyle çalışarak katıldıkları prova ve konserler üzerinden imza karşılığı brüt ücret hesabıyla hiçbir yasal izin ve güvence olmadan yılın 8.5 ayı maaş alabiliyorlar. Bu kapsamda belirli süreli sözleşmeli çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamadıkları gibi, ihbar tazminatı, iş arama izni, işe iade davası açma hakları da bulunmuyor.