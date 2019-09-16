Türk dizisi hayranları Türkiye’de buluştu

Sosyal medyada kurdukları "Turkish Dramas Appreciation Group (TDAG) (Türk Dizileri Sevenler)" adındaki grup sayesinde buluşan çoğunluğu ABD'li bir grup Türkiye'de Kapadokya, Kaş, Antalya ve İstanbul'u gezdi. Grup, gezilerinin son gününde yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Erkan Avcı ile de bir araya geldi.



DAHA ZENGİN ANLATIM VAR

ABD'nin Chicago kentinden gelen Lena Gibson (34), "Benim de yönetici olduğum Facebok grubu 3 yıl önce kuruldu ve 10 bin üyesi bulunuyor. Bu grupta Amerikan dizisi izlemeyi bırakan, sadece Türk dizileri izliyinler var. Türk dizileri daha detaylı, daha zengin bir anlatımı var ve daha aile odaklı" dedi.







KÜLTÜRÜNÜZE HAYRANIM

Dawn Meyer ise Türk dizilerini izledikten sonra ülkenin kültürüne ve insanlarına hayran kaldığını vurgulayarak favori aktörünün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy olduğunu söyledi.



İNSANI İÇİNE ÇEKİYOR

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Pam Hemphill de artık Amerikan televizyonunu izlemediğine dikkati çekerek, "Türk dizileri benzersiz bir şekilde insanı içine çekiyor. Bir bölüm izledikten sonra bir sonraki bölümü daha çok izlemek istiyorsun." dedi.



DUYGUYU YAŞATIYORSUNUZ

Yönetmen Hilal Saral ise geçen yıl ABD'ye gittiğinde Emmy ödüllü iki yazarın kendisine bir itirafta bulunduğunuanlatarak, "'Biz burada gerilim, aksiyon, bilim kurgu filmleri yapabiliyoruz ama birazcık duygu işini beceremiyoruz. Bunu da Türkler çok iyi becerebiliyor.' dediler. Türk dizi sektörünün bu kadar başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri, duyguyu daha derinden yaşayıp derinden aktarıyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ünlü isimler ve hayranlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.







TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Etkinliğe katılan en genç isim olan ve ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Adrienne Luedeking, Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını aktararak, "Türk dizilerini izlerken yanımda bir de sözlük vardı. Bilmediğim kelimeleri duyduğum zaman durdurup sözlükten anlamına bakıyordum. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Daha sonra internetten bir öğretmen buldum ve onunla haftada bir ya da iki kez Skype'tan konuşmaya başladık. Dili öğrenmek için bir yıllığına Türkiye'de yaşamak istiyorum." dedi.

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