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Cevapsız Sorular akor ve sözleri: Cevapsız Sorular akorları kolay ve orijinal ton

Sahillerden arabayla seyahate kadar birçok alanda sık sık duyulan Cevapsız Sorular şarkısını dinlemek kadar söylemek de eğlenceli.  Cevapsız Sorular akor ve şarkı sözleri, kamp ateşi gitaristinden profesyonel olarak ilgilenenlere kadar birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Her düzeyde gitarist için çalması kolay gitar akorları ile istenilen şekilde çalmaya müsait olan Cevapsız Sorular şarkısını, hem orijinal tonda, hem de söyleyen kişinin ses aralığına uygun tonlarda çalmak mümkün. Peki, Cevapsız Sorular şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Cevapsız Sorular akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, ait sevilen şarkı Cevapsız Sorular hakkında detaylar ve Cevapsız Sorular akorları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 00:01 Son Güncelleme: 27.7.2020 00:05 ABONE OL
Cevapsız Sorular akor ve sözleri: Manga Cevapsız Sorular akorları kolay ve orijinal ton

Ülkemizde birçok alanda dinlenen ve beğenilen Cevapsız Sorular şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Cevapsız Sorular şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Manga ait Cevapsız Sorular kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Manga şarkısı Cevapsız Sorular akorları ve şarkı sözleri...

CEVAPSIZ SORULAR ŞARKI SÖZLERİ

Intro:  x3
Am    F  

Am
Birden ay ışığını kesti, bir de sen çok değiştin
                                    F
Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi, söylenenler hiç söylenmemiş gibi

Am
Bir de sen karşıma geçtin, başka biri var, biri var dedin
                             F
İnanamadım bittiğine,inanamadım gittiğine..

Dm        F              Am
Ne sen baktın ardına ne ben
            G             F                          
Hep ayrı yollarda yürüdük
  F       G                Dm
Sustu bu gece, karardı yine ay
         E                  F
Kaldı geriye cevapsız sorular
F         G                  Dm                      
Uyandığında onu ilk kim görecek
           E                Am
Bıraktığım düşü kim büyütecek?    

x3
Am     F  

Am
Her sabah kaybolup giden, bir rüya gibi oldun artık
                               F
Gecelerimi bekleyen; gündüzlerimi zehir eden
Duman Bekle Dedi Gitti akor ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve baresiz

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Cevapsız Sorular akor ve sözleri: Manga Cevapsız Sorular akorları kolay ve orijinal ton
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