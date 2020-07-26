Cevapsız Sorular akor ve sözleri: Manga Cevapsız Sorular akorları kolay ve orijinal ton

Ülkemizde birçok alanda dinlenen ve beğenilen Cevapsız Sorular şarkısı akorları ile şarkı sözleri, müzik yapımı ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılmakta. Kolay bir ritme sahip olan Cevapsız Sorular şarkısının akorları da oldukça basit ve pratik. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz, Manga ait Cevapsız Sorular kolay akor ve şarkı sözlerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte, Manga şarkısı Cevapsız Sorular akorları ve şarkı sözleri...

CEVAPSIZ SORULAR ŞARKI SÖZLERİ

Intro: x3 Am F Am Birden ay ışığını kesti, bir de sen çok değiştin F Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi, söylenenler hiç söylenmemiş gibi Am Bir de sen karşıma geçtin, başka biri var, biri var dedin F İnanamadım bittiğine,inanamadım gittiğine.. Dm F Am Ne sen baktın ardına ne ben G F Hep ayrı yollarda yürüdük F G Dm Sustu bu gece, karardı yine ay E F Kaldı geriye cevapsız sorular F G Dm Uyandığında onu ilk kim görecek E Am Bıraktığım düşü kim büyütecek? x3 Am F Am Her sabah kaybolup giden, bir rüya gibi oldun artık F Gecelerimi bekleyen; gündüzlerimi zehir eden

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