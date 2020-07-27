Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Duman Bekle Dedi Gitti akor ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve orijinal ton

ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve orijinal ton

'de amatör ve profesyone olarak üretilen müziğin en çok dinlenen parçaları arasında yer alan ve şarkı sözleri, birçok müzik sever tarafından araştırılıyor. Kolay giyar akorları ile çalmaya müsait olan Bekle Dedi Gitti Akorları ve şarkısı, hem amatör hem de profesyonel olarak müzikle ilgilenen gitaristler tarafından araştırılıyor. Peki, Bekle Dedi Gitti şarkısı gitarla nasıl çalınır ve Bekle Dedi Gitti akorları nasıl bir dizilişe sahip? İşte, ait sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti hakkında detaylar ve Bekle Dedi Gitti akorları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 23:05 Son Güncelleme: 27.7.2020 23:06 ABONE OL
Duman Bekle Dedi Gitti akor ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve orijinal ton

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatında en az bir kere duyduğu Bekle Dedi Gitti şarkısı akorları ve şarkı sözleri, müzik üretimi ile ilgilenen gencinden yaşlısına herkes tarafından araştırılıyor. Kolay bir ritme sahip olan Bekle Dedi Gitti akorları da oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Orijinal ton veya perdeli olarak ayarlayabileceğiniz Bekle Dedi Gitti kolay akor ve şarkı sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte binlerce müziksever tarafından merakla araştırılan, Duman şarkısı Bekle Dedi Gitti akorları ve şarkı sözleri...

Dolu Kadehi Ters Tut Yapma Nolursun akor ve sözleri burada! Yapma Nolursun kolay akor ve orijinal ton akorları

BEKLE DEDİ GİTTİ AKOR

Em               Am
Bekle dedi gitti ben beklemedim  |
B7        Em
O da gelmedi ya                  | NAKARAT
Em  
Ölüm gibi bir şey                |
Am               B7         Em
Oldu ama ama ama  kimse ölmedi   |

Em      Am   B7          Em
 Aşk ateşi yanar yanar söner mi
Em         Am     B7    Em
 Gönül yarası bir gün geçer mi
Em    Am      B7         Em
 Öyle sevdim içim dışım enerji
Em       Am     B7    Em
 Dur bakalım döner belki

NAKARAT

Em        Am  B7          Em
 Eğer başını alıp kaçıp giderse
Em           Am    B7          Em
 Olur da bir gün beni terk ederse
Em     Am     B7             Em
 Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez
Em          Am    B7      Em
 Gitsin bakalım kolaysa öyle

NAKARAT

Em      Am    B7          Em
 Ah bebeğim beni ne çok severdi
Em      Am    B7     Em
 Ruh ikizim canım derdi
Em       Am       B7          Em
 Ne oldu şimdi bu aşk böyle biter mi
Em       Am     B7     Em
 Dur bakalım  döner belki

NAKARAT

Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

ARKADAŞINA GÖNDER
Duman Bekle Dedi Gitti akor ve sözleri: Sevilen şarkı Bekle Dedi Gitti akorları kolay ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA