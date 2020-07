Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

Bugüne kadar birçok profesyonel ve amatör şarkıcı tarafından seslendirilen Kendine İyi Bak şarkısı hem melodisi hem de sözleriyle müzikseverleri mest ediyor. Bu şarkıyı herhangi bir şekilde gitar ya da başka bir enstrüman ile çalmak isteyenler Ahmet Kaya Kendine İyi Bak şarkı sözleri ve Kendine İyi Bak akorlarını araştırıyorlar. Peki efsaneleşen parça Kendine İyi Bak gitar ile nasıl çalınır? Aşağıda Kendine İyi Bak akor ve sözleri yer alıyor.

Gesi Bağları akor ve sözleri: Gesi Bağları türküsü kolay akorları (Anonim türkü)

KENDİNE İYİ BAK AKORLARI

Dm Am Yan yana geçen geceler unutulup gider mi Dm Am Acılar birden biter mi Dm Am Bir bebek özleminde seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi Dm Am Dikenleri göğü deler mi Dm Am Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am ] nakarat 2 tekrar Kendine iyi bak beni düşünme ] E Am ] Su akar yatağını bulur ] Dm Am İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi Dm Am Kavgalar kansız biter mi Dm Am Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi Dm Am Dostluklar birden biter mi Dm Am Bir kardeş selamında seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Nakarat

Nilüfer Caddelerde Rüzgar akor ve şarkı sözleri burada! Caddelerde Rüzgar kolay akor