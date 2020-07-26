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Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

Sevilen sanatçı vefatının ardından geride biçok eser bıraktı. En sevilen şarkıları ’nin hemen hemen her yerinde çalınıyor. Bu şarkılardan bir tanesi de parçası. Ahmet Kaya Kendine İyi Bak akorları ve sözleri de bu nedenle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kendine İyi Bak akor ve sözleri nasıl? Bu başlık altında Ahmet Kaya’nın sevilen parçası Kendine İyi Bak akor ve şarkı sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 20:39 Son Güncelleme: 26.7.2020 20:39 ABONE OL
Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor

Bugüne kadar birçok profesyonel ve amatör şarkıcı tarafından seslendirilen Kendine İyi Bak şarkısı hem melodisi hem de sözleriyle müzikseverleri mest ediyor. Bu şarkıyı herhangi bir şekilde gitar ya da başka bir enstrüman ile çalmak isteyenler Ahmet Kaya Kendine İyi Bak şarkı sözleri ve Kendine İyi Bak akorlarını araştırıyorlar. Peki efsaneleşen parça Kendine İyi Bak gitar ile nasıl çalınır? Aşağıda Kendine İyi Bak akor ve sözleri yer alıyor.

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KENDİNE İYİ BAK AKORLARI

Dm                 Am
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi
Dm                Am
Acılar birden biter mi
Dm                 Am
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
E                       Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm                Am
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi
Dm                 Am
Dikenleri göğü deler mi
Dm                 Am
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
E                       Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm              Am             ]  nakarat 2 tekrar
Kendine iyi bak beni düşünme   ]
E                  Am          ]
Su akar yatağını bulur         ]
Dm                Am
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi
Dm                  Am
Kavgalar kansız biter mi
Dm                Am
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
E                      Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm                  Am
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi
Dm                Am
Dostluklar birden biter mi
Dm                   Am
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
E                      Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Nakarat

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Ahmet Kaya Kendine İyi Bak Akor ve Şarkı Sözleri! Kendine İyi Bak Kolay Akor
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