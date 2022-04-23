‘Gelenekten Geleceğe Köprü’ sergisi İstanbul Havalimanı’nda açıldı

Projenin Sanat Yönetmeni Yazar Elif Yelis, serginin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılmasının kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, çocukların bayramını kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

6 ÇOCUK KİTABI ORTAYA ÇIKTI

Projeyle geleneksel sanatlara olan ilgiyi okul çağlarından itibaren çocuklara aşılamayı hedeflediği belirten Yelis "Çocuklarımızın ve toplumun her kesiminden insanın keyif alacağı şekilde geleneksel sanatları anlatmak projemizin temel amacıydı.

Proje kapsamında 6 çocuk kitabımızı geleneksel sanatlarımızı icra ederek ortaya çıkardık. Minyatür, ebru, hat, tezhip, katı, her biri Türk-İslam kültürünün incileri olan sanatlarımızı alanında son derece başarılı, çağımızın ruhuyla geleneksel sanatları yorumlayan sanatçı arkadaşlarımla çalıştım"diye konuştu.

TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Projede geleneksel sanatlar ile farklı kültürleri harmanlamayı amaçladığını aktaran Yelis "Projenin hayatımda önemli bir yeri olan Japonya ile Türkiye arasında köprü olmasını da arzuladım. Japon sanatçı dostlarım ile Üsküdar'da başlayan hikayemi Japonya'ya ulaştırdım. Geleneksel görsel sanatların yanı sıra her kitabımız için geleneksel telli çalgılardan eserler oluşturduk" dedi.

KİTAPLARI YAYINLAMAK TURKUVAZ AİLESİNE NASİP OLDU

Turkuvaz Çocuk Yayınları Şef Editörü Doğukan İşler de geleneksel sanatların önemine değinerek "Geleneksel sanatlarımız kuşkusuz bizi biz yapan kültür ve sanat miraslarımızın en önemlilerinden. Bu miras elbette geçmişte kalmış, unutulmuş değil. Aksine yaşayan, yaşatılmaya gayret edilen ve hiç tükenmeyen bir hazine olarak karşımızda duruyor. Elif Yelis hanımefendinin geleneksel sanatlarla bizlerin geleceği olan çocukları buluşturduğu, tanıştırdığı bu tükenmez hazinenin anahtarını çocuklarımıza sunduğu kitaplarını yayınlamak da biz Turkuvaz ailesine nasip oldu. Bu bizim için sevinç ve gurur vesilesidir. Bizler de gelenekten geleceğe uzanan bu köprüye çocuklarımız için bir taş dahi koyabildiysek çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN KONSERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması olarak organize edilen serginin açılışında çocuklardan oluşan koronun seslendirdiği eserlere, Ses Sanatçısı, Besteci ve Koro Şefi Mehmet Özkaya, Kanun Sanatçısı Göksel Baktagir, Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi ve Neyzen Eyyüp Hamiş eşlik etti. İstanbul Havalimanı'ndaki mini konser keyifli anlara sahne oldu. Yolcular 20 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı giden yolcu katındaki sergiyi ziyaret edebilecekler