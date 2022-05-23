Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.