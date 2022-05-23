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Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:09 Son Güncelleme: 23.5.2022 16:16

Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Türk mutfağı paylaşımı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,  “Türk mutfağı hepimize şifa olsun” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video

Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Türk mutfağı paylaşımı
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