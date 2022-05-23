Video Haber Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video

Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video

23.05.2022 | 16:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emine Erdoğan’dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video 01:58
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video 23.05.2022 | 16:09
Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu: Toplumun güvenlik anahtarı ailedir | Video 05:51
Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu: "Toplumun güvenlik anahtarı ailedir" | Video 23.05.2022 | 14:44
Son Dakika: Türkiye’nin buğday stoğu ne kadar? A Haber ekibi TMO’nun buğday silosunda! | Video 03:01
Son Dakika: Türkiye'nin buğday stoğu ne kadar? A Haber ekibi TMO'nun buğday silosunda! | Video 23.05.2022 | 14:26
Başkan Erdoğan Niğde’deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş’un cenaze törenine katıldı | Video 11:14
Başkan Erdoğan Niğde'deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı | Video 23.05.2022 | 13:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya NATO mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz | Video 16:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı: "Somut adımlar görmek istiyoruz" | Video 23.05.2022 | 12:41
Rüşvet isteyen hazine avukatına operasyon kamerada | Video 03:06
Rüşvet isteyen hazine avukatına operasyon kamerada | Video 23.05.2022 | 11:52
Şebnem Bursalı | ABD’ye İronili cevap! 04:56
Şebnem Bursalı | ABD'ye İronili cevap! 23.05.2022 | 11:51
Haşmet Babaoğlu | Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 | 11:48
Engin Ardıç | Katakulli 02:56
Engin Ardıç | Katakulli 23.05.2022 | 11:46
Hilal Kaplan | AK Gençlik’in söylemi 02:59
Hilal Kaplan | AK Gençlik'in söylemi 23.05.2022 | 11:44
Melih Altınok | Hangi Meral Akşener? 04:16
Melih Altınok | Hangi Meral Akşener? 23.05.2022 | 11:41
Mehmet Barlas | CHP’nin mitingi parti içindeki tüm sorunları açığa çıkardı 03:51
Mehmet Barlas | CHP'nin mitingi parti içindeki tüm sorunları açığa çıkardı 23.05.2022 | 11:37
Başkan Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi’nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti | Video 11:30
Başkan Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçı aileleriyle sohbet etti | Video 23.05.2022 | 11:17
SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video 00:10
SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video 22.05.2022 | 16:26
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na Kaftancıoğlu tepkisi: O sözleri mitingde söyleseydi! | Video 08:36
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu tepkisi: "O sözleri mitingde söyleseydi!" | Video 22.05.2022 | 15:29
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK’ya darbe! 12 terörist etkisiz | Video 01:12
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya darbe! 12 terörist etkisiz | Video 22.05.2022 | 11:23
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz | Video 00:31
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz | Video 22.05.2022 | 11:06
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video 00:25
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video 22.05.2022 | 09:46
Son Dakika: Adana’da Gençlik Şöleni! Gençler, Başkan Erdoğan’ı bekliyor | Video 04:47
Son Dakika: Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 21.05.2022 | 17:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 02:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 21.05.2022 | 17:03

Türk Mutfağı Haftası kapsamında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Türk mutfağı hepimize şifa olsun” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Türk mutfağının herkese afiyet, şifa ve bereket olmasını diledi. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Balıkesir'de düzenlenen festivale ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA