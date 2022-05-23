Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Türk mutfağı hepimize şifa olsun” dedi.
Etkinlikte çekilen görüntülere paylaşımında yer veren Erdoğan, "Duygu ve düşüncelerimize tercüman olan Türk mutfağı hepimize afiyet, şifa ve bereket olsun." ifadelerini kullandı.