İstanbul Havalimanı’nda kesintisiz sanat





İGA CEO' su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nı sadece yolcu ve kargolar için bir aktarmak merkezi değil, kültür ve sanatın da buluştuğu bir mekana çevirmek için ciddi bir çabaları bulunduğunu belirterek, bu amaçla havalimanında 17 tane projenin 3-4 sene içinde hayata geçirileceğini söyledi

İGA'DA KESİNTİSİZ SANAT

Bu projelerden ilki olan 'Saya'nın Sesi'nin kasım ayında yolcularla buluşacağını ifade eden Samsunlu " İstanbul Havalimanı'nı insanla sanatın ve kültürün iç iç olduğu bir mekan haline geleceğiz. İstanbul Havalimanı'nda bulunmak isteyen yurt içi ve yurtdışındaki sanatçıları misafir edeceğiz. Burada 12 ay boyunca kesintisiz sanatı dünyanın her köşesinden gelen yolcularla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.