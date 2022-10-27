İstanbul Havalimanı’nda kesintisiz sanat

Kültür ve sanat alanında yaptığı tüm çalışmaları 'İGART' çatısı altında toplayan İGA İstanbul Havalimanı, yurt içi ve yurt dışındaki sanatçıların eserlerini sergileyebileceği İGART Galerisi'nin ilk sergisi olan 'Viyadük Altındaki Rüyalar' yolcularla buluştu.
İGART Sanat Projeleri Yarışmaları'nın ilkinde finale kalan 13 eserin yer aldığı serginin açılışı İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan'ın katıldığı törenle açıldı.
BURADA BİR VİZYON VAR
Törende konuşan Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin ekonomisine ve ticaretine değil, kültür ve sanat hayatına da katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek "Burada bir vizyon var. Bu etkinlik bu vizyonun bir parçası" dedi.
İGA CEO' su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nı sadece yolcu ve kargolar için bir aktarmak merkezi değil, kültür ve sanatın da buluştuğu bir mekana çevirmek için ciddi bir çabaları bulunduğunu belirterek, bu amaçla havalimanında 17 tane projenin 3-4 sene içinde hayata geçirileceğini söyledi
İGA'DA KESİNTİSİZ SANAT
Bu projelerden ilki olan 'Saya'nın Sesi'nin kasım ayında yolcularla buluşacağını ifade eden Samsunlu " İstanbul Havalimanı'nı insanla sanatın ve kültürün iç iç olduğu bir mekan haline geleceğiz. İstanbul Havalimanı'nda bulunmak isteyen yurt içi ve yurtdışındaki sanatçıları misafir edeceğiz. Burada 12 ay boyunca kesintisiz sanatı dünyanın her köşesinden gelen yolcularla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI PROJELERİDEN
İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan da İGARAT kapsamında yürütülen projeler için şeffaf, dürüst ve gerçek değerler üzerinden bir çalışma ortamı yaratıldığını kaydederek, bu projenin Türkiye'nin yüz akı projelerimizden biri olduğunu ifade etti. Seçilen 7 proje aşama aşama hayata geçirileceğini ifade eden Kaçan "Havalimanları ile sanat arasında doğrudan bir bağ var. Herkese aittir buralar. Bu havalimanı Türkiye'nin havalimanı. Biz buraya gelenlere kültürel birikmelerimizi, Anadolu uygarlıklarımızı sunmak değerler dünyamızı sunmak isteriz. Bu bizim şansınız. Bu tür mekanlar içinde özgün bir konsept gündeme getirmiş oluyoruz. Hem de kendi sanatımız ve kültürümüz için yeni bir alan açmış oluyoruz "dedi