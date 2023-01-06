Kalyon Holding ve Home Art dergisi işbirliğiyle hayata geçen ’İleri Dönüşüm Sergisi’ açıldı

Gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenen sergide toplam 38 eser bulunuyor.

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan serginin proje koordinatörü Gülderen Tumba, fikrin bir dergi projesinden çıktığını ifade ederek, "Ağustos ayında ilkini gerçekleştirmiştik, şimdi sergimizin daha da kapsamlı halini bugün sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

Tumba, insanların daha çok geri dönüşüm kavramına aşina olduklarından bahsederek, "İleri dönüşüm kavramı da ekoloji için değerli bir katkı sunuyor. Gündelik hayatta kullanım işlevini devam ettirmeyen ürünleri bir araya getirerek yeni işlevler kazandırmak önemli bir şey. Farklı disiplinlerden ilham veren üreticilerin katıldığı bir seçki oldu." diye konuştu.

"HERKESE BULAŞAN BİR ALIŞKANLIK OLMASINI VE YAYGINLAŞMASINI İSTERİM"

Sergide eseri yer alan sanatçı Erhan Sağır ise eşyaların yeniden kullanımına dönük bir projede yer almanın yaratıcılığa da katkı sunduğunu vurgulayarak, "İleri dönüşüm fikri bizim için de çok faydalı oldu. Ofisteki ardiyede bulunan pek çok eşyayı dönüştürme refleksimiz oluştu. Bir hobi haline geldi açıkçası, herkese bulaşan bir alışkanlık olmasını ve yaygınlaşmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri kullanmaya, artık gerçek fonksiyonunu yitirmiş ürünleri değerlendirmeye yönlendirecek "İleri Dönüşüm Projesi"nin ikinci ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisiyle Türkiye'nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşmaya devam edecek.

Açılışta tüm müzik enstrümanları geri dönüşüm ürünlerden oluşan Fungistanbul müzik grubu bir konser verirken, öğrenciler plastik şişelerden yaptıkları sevimli hayvan figürleriyle performans sergiledi.

Sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.