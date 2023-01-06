Kalyon Holding ve Home Art dergisi işbirliğiyle hayata geçen 'İleri Dönüşüm Sergisi' açıldı | Video

Kalyon Holding, azalan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını anlatmak amacıyla Home Art dergisi ile hayata geçirdiği, İleri Dönüşüm Sergisi'nin ikinci ayağını, yeni eserlerle Nevçarşı'da açtı. Sergide; alanında önemli mimar ve tasarımcıların, kullanılmayan ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve geleneksel objeleri kullanılabilir tasarımlara dönüştürdükleri eserlere yer verildi. Sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kalyon Holding faaliyet gösterdiği her alanda ve coğrafyada misyon ve vizyonu doğrultusunda, "Toplum", "Tasarım", "Teknoloji" ve "Tabiat'ı odağına alarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla üretim ve yatırımlarına devam ediyor.Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyadaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketmeye vurgu yapmak adına, kullanılmayan nesneleri kullanılabilir objelere dönüştürme düşüncesini temel alan ?İleri Dönüşüm Sergisi?nin ikincisini Nevçarşı'da hayata geçirdi.Sergi ile gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor."İleri Dönüşüm Sergisi" için, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği sergide toplam 38 eser yer alıyor.Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri kullanmaya, artık gerçek fonksiyonunu yitirmiş ürünleri değerlendirmeye yönlendirecek ?İleri Dönüşüm Projesi?nin ilk ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye?nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak. Süzgeçten aydınlatmaya, fırıncı küreğinden hoparlöre, kürekten tahterevalliye ilham verici tasarımlar görücüye çıktı.Sergi açılışında, tüm müzik enstrümanları geri dönüşüm ürünlerden oluşan fungistanbul müzik grubu keyifli bir konser verirken, öğrenciler plastik şişelerden yaptıkları sevimli hayvan figürleriyle açılışa renk kattı.İleri Dönüşüm Sergisi?nin açılışına Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu, oğlu Mehmet Kalyoncu, Murat Han Kalyoncu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop?un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya?nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Kalyon Holding İletişim Grup Başkanı Kadri Mutlu ile Home Art Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı ve Proje Direktörü Gülderen Tumba, tasarımları bulunan sanatçılar, mimarlar ve sanatseverler katıldı.Sergi, Üsküdar Nevçarşı?da 5 Şubat?a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.