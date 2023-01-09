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Haberler Kültür Sanat Haberleri Şarj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Şarj Mı, Şarz Mı? Şarj Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 9.1.2023 15:44 Son Güncelleme: 9.1.2023 15:44

Şarj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Şarj Mı, Şarz Mı? Şarj Doğru Yazılışı

Şarj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Şarj Mı, Şarz Mı? Şarj Doğru Yazılışı

Türkçe’de yapılan yazım hataları nedeniyle bilgi kirliliği oluşur. Bu hataların önüne geçmek için is sık sık kitap okunması gerekir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde ‘şarj’ kelimesinin yazılışı hakkında sıkça sorgulama yapılır. Şarj nasıl yazılır sorusunun cevabını merak eden kişiler yazım hatası da yapmamak için konuyla ilgili ayrıntıları araştırmaktadır. TDK yazımı şarj mı, şarz mı diye düşünerek kararsız kalanlar şarj sözcüğünün doğ yazılışı ve cümle içinde kullanılan örneklere aşağıdan ulaşabilirler. Peki, şarj mı, şarz mı? İşte TDK ile doğru yazımı!

Günümüzün en temel problemlerinden birisi de sıkça yapılan yazım hatalarıdır. Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden verdiği kelime sorgulama hizmeti ile bu sorunu en az seviyeye indirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda şarj nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker. TDK yazımı şarj mı, şarz mı diye düşünerek kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirler. Ayrıca şarj sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımına da buradan ulaşabilirsiniz. İşte TDK ile şarj doğru yazılışı

ŞARJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde en çok sorgulama yapılan kelimelerden bir tanesidir. Şarj sözcüğünün doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar ayrıntı bilgilere bu başlık altından ulaşabilecekler.

TDK YAZIMI ŞARJ MI, ŞARZ MI?

TDK'ye göre 'şarj' olarak yazılmalıdır. Günümüzde şarz olarak yazılan bu sözcüğün bu kullanımı hatalıdır.

Şarj (doğru kullanım)

Şarz ( hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Şarj aleti getirmeye unuttuğum için telefonumu gün boyu kullanamadım. Doğru

Telefonumun şarzı çok az gidiyor. Yanlış

Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herşey Birleşik Mi, Her Şey Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlük Doğru Yazılışı TDK'ya Göre; Hiçkimse Nasıl Yazılır? Hiçkimse Mi Hiç Kimse Mi? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

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Şarj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Şarj Mı, Şarz Mı? Şarj Doğru Yazılışı
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