Şarj Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Şarj Mı, Şarz Mı? Şarj Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemlerinden birisi de sıkça yapılan yazım hatalarıdır. Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden verdiği kelime sorgulama hizmeti ile bu sorunu en az seviyeye indirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda şarj nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker. TDK yazımı şarj mı, şarz mı diye düşünerek kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirler. Ayrıca şarj sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımına da buradan ulaşabilirsiniz. İşte TDK ile şarj doğru yazılışı

ŞARJ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinde en çok sorgulama yapılan kelimelerden bir tanesidir. Şarj sözcüğünün doğru yazımı konusunda kararsız kalanlar ayrıntı bilgilere bu başlık altından ulaşabilecekler.

TDK YAZIMI ŞARJ MI, ŞARZ MI?

TDK'ye göre 'şarj' olarak yazılmalıdır. Günümüzde şarz olarak yazılan bu sözcüğün bu kullanımı hatalıdır.

Şarj (doğru kullanım)

Şarz ( hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Şarj aleti getirmeye unuttuğum için telefonumu gün boyu kullanamadım. Doğru

Telefonumun şarzı çok az gidiyor. Yanlış

Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herşey Birleşik Mi, Her Şey Ayrı Mı Yazılır? TDK Sözlük Doğru Yazılışı