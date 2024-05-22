İstanbul ve Roma ‘Kenan Işık’ın eserleri ile Kalyon Kültür’de buluştu!

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni ve serginin küratörü Aslı Bora da "Kenan Işık, eserleri aracılığıyla Roma'nın ve İstanbul'un ortak DNA'sının izini sürüyor. Sanatçı, İstanbul ve Roma'nın mekânsal retoriğini mercek altına alarak iki şehrin anılarını uyandırıyor. Sergi, üç imparatorluğun başkenti olarak taltif edilen İstanbul'un ve Roma'nın dokusunu zihinsel bir çerçevede yeniden inşa ederken mekânsal kayıplar üzerine de bir farkındalık yaratıyor. Bu farkındalık bizim Kalyon Kültür olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu. Kurum olarak "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile hareket ettiğimiz için Zamanın Ardında İstanbul-Roma izleyiciyi mekân ve aidiyet açısından bir incelemeye yönlendiriyor" diye konuştu.