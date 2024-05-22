İstanbul ve Roma ‘Kenan Işık’ın eserleri ile Kalyon Kültür’de buluştu!

Sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür şimdi de Brüksel'den Viyana'ya, Hawaii'den Londra'ya pek çok farklı ülke ve şehirde açtığı karma resim sergileri ile ülkemizi gururla temsil eden sanatçı Kenan Işık'ı "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi ile ağırlıyor.
Kalyon Kültür'ün yerleşkesi tarihi Taş Konak'ta kapılarını açan sergide, Işık'ın tuvale yansıyan resimlerinin yanı sıra kabartma ve seramik uygulamalardan oluşan 42 eser sanatseverler ile buluşuyor. Kenan Işık, Kalyon Kültür için özel olarak hazırladığı sergi ile ziyaretçileri İstanbul ve Roma arasında yolculuğa çıkarıyor. Görsel bir şölen sunan, Küratörlüğünü Aslı Bora'nın üstlendiği sergi 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
"Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisinin açılışında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak 80 yıldır değerlerimize, toplumumuza, karşı sorumlu bir marka olarak hareket ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına tarihimize, değerlerimize kültürel mirasımıza sahip çıkmanın gayreti içindeyiz. Ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyı ağırladığımız Kalyon Kültür'de şimdi de sanatçımız Kenan Işık'ın sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Kalyon Kültür'de 4 yılda 11 sergi ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlamanın ve 300 etkinliği gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyoruz" dedi.
Sanatçı Kenan Işık ise, "Her iki şehrin kültürel ve tarihi dokusunu, ortak yazgısını ve zenginliğini hafızalarda tazelemek fikriyle yola çıktığım eserlerimde, izleyiciyi öncelikli olarak Roma'nın ve İstanbul'un mimari anıtları bekliyor. Kimsesiz hissettirmeyen herkese mâl olmuş anıları içeren çalışmalarımda; Konstantin'in azametini, Fatih'in cesaretini, Cumhuriyet'in kalp atışlarını hissedebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni ve serginin küratörü Aslı Bora da "Kenan Işık, eserleri aracılığıyla Roma'nın ve İstanbul'un ortak DNA'sının izini sürüyor. Sanatçı, İstanbul ve Roma'nın mekânsal retoriğini mercek altına alarak iki şehrin anılarını uyandırıyor. Sergi, üç imparatorluğun başkenti olarak taltif edilen İstanbul'un ve Roma'nın dokusunu zihinsel bir çerçevede yeniden inşa ederken mekânsal kayıplar üzerine de bir farkındalık yaratıyor. Bu farkındalık bizim Kalyon Kültür olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu. Kurum olarak "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile hareket ettiğimiz için Zamanın Ardında İstanbul-Roma izleyiciyi mekân ve aidiyet açısından bir incelemeye yönlendiriyor" diye konuştu.
İstanbul'un eşsiz atmosferinin ve renkli dünyasının yansıtıldığı "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisinin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Lütfi Elvan, KMO Genel Müdürü Cahit Turhan, Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Sayın Sabriye Şentop, sanatçı Kenan Işık, yazar ve müzisyen Hakan Mengüç katıldı.
Sanatçı Portresi / Kenan Işık:
1981 yılında Van'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü bitirdi. 2006 yılında İstanbul'a yerleşti. Burada sanat yaşantısına devam etti. İstanbul'un dinamik yaşantısını eserlerinde zaman zaman betimleyen, İstanbul'un güzelliğinin yanı sıra karmaşık yaşantısını da ruhunda taşıyan sanatçı eserlerinde bu duruma yer vererek her beton yığınını ince işçiliğiyle ele almaya çalıştı.
Kalyon Kültür Hakkında:
Kalyon Vakfı tarafından "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile tarihi ve mimari öneme sahip Taş Konak'ta 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kalyon Kültür, kültürel üretimi belirli bir mekâna bağlı kalmadan, iş birlikleri geliştirerek, farklı coğrafyalarda desteklemeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kültürel üretimi destekleyen Kalyon Kültür, çok disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumudur. 19. yüzyılda İstanbul siluetine eklenen Taş Konak'ta sanatseverleri ağırlayan Kalyon Kültür içinde bulunduğu yapının sanatsal mirasını devralmış ve bunu güncel sanat etkinlikleriyle geleceğe taşımayı hedeflemiş bir platformdur.
Sergi hakkında detaylı bilgi için: kalyonkultur.org | Facebook | Instagram