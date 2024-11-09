Antikanın kalbi Horhor’da atıyor

Fatih'te bulunan Horhor Antikacılar Çarşısı nostalji tutkunlarını mazi turuna çıkarıyor. 7 katlı olan ve yaklaşık 200 dükkandan oluşan çarşıda avize, mobilya, ayna, kasa, çini soba, heykel, sehpa, masa, koltuk, dolap, vazo, abajur, telefon, boy boy tepsiler, gramofon, daktilo ve daha pek çok eşya bulunuyor. Zamandan soyutlanıp geçmişe yolculuk yapmak isteyenlere bu imkanı sunan çarşıda bulunan dükkanların yanı sıra tamirat ve bakımlarının yapıldığı atölyeler de var. Pek çok tarihi dönem dizileri için de bu çarşıdan ürün kiralanıyor. Uzun yıllardır Horhor Antikacılar Çarşısı'nda antikacılık yapan ve babasından devraldığı bayrakla mesleği icra etmeyi sürdüren Ümit Üstündağ bir ürünün antika değeri taşıması için belirli kriterleri olması gerektiğinin altını çizerken, sanat camiasının antikaya yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyen Selahattin Zenginyürek ise geçmişe doğru bir özlem olduğunu ve dünyada geriye dönüş modasının başladığını söyledi. Ağırlıklı olarak sedef işlemeli mobilyaların bulunduğu dükkan sahibi Soner Doğan ise dizilerin sanat yönetmenlerinin buraya gelerek çekecekleri dizinin dönemine uygun olarak ürün kiraladığını dile getirdi.