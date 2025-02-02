CSO ADA Ankara’da şubat dolu dolu geçecek

CSO ADA Ankara şubat ayına sanatla girecek. Her günü birbirinden güzel sanat etkinlikleriyle dolan CSO, sanatseverleri şubatta da dopdolu bir programla misafir edecek.



ANKARA ŞUBAT'A SANAT DOLU BAŞLADI

Şubatın başından itibaren çeşitli çocuk etkinlikleri, sanat etkinlikleri ve çeşitli atölyelerle dopdolu bir program hazırlayan CSO, 2 Şubat'ta "Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu-Yansımalar" programını gerçekleştirilecek. 3-4 Şubat'ta ise "Ankara Devlet Tiyatroları-Işıltılı Hayat" tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.



SAZ SANATÇILARI KENDİ TARZLARINI ORTAYA KOYACAK

Komedide ise "Olmazsa Olur" prömiyer oyunu 4 Şubat'ta seyircilerin karşısına çıkacak. 5 Şubat'ta "Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu-Elif Dedim Be Dedim Konseri" ünlü ses sanatçısı Elif Buse Doğan'ın yorumuyla sahneye çıkacak. Farklı alanlarda müzik albümleri de bulunan saz sanatçıları, 6 Şubat'ta "Hem Çalarız Hem Söyleriz Konseri"nde gerek Türk dünyasından gerekse kendi tarzlarından şarkılar seslendirecek.



ÇOCUKLAR İÇİN HOLOGRAM SİRKİ

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 11 Şubat'ta "Anadolu ve Azerbaycan Halk Ezgileri Konseri" ile Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sevgiliye Şarkılar Konseri" ile 13 Şunat'ta sahne alacak. 15 Şubat'ta ise "Uluslararası Hologram Sirki Tiyatro Oyunu", çocuklar için oynanacak.



YEŞİLÇAM'A YOLCULUK

Şubat'ın 17'sinde ise Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, "Belkıs Özener-Çiğdem Gürdal 'Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları' Konseri" ile Ankaralılara Yeşilçam yolculuğu yaptıracak. 22 Şubat'ta Ankara'ya gelecek olan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ise "Selçuk Yöntem İle Biraz Şiir Biraz Şarkı" gösterisiyle seyirci karşısına çıkacak. Reha Özcan, "Bir Garip Orhan Veli Müzikali" ise 23 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. Türk rapinde hızlı bir yükseliş gösteren M Lisa, 26 Şubat'ta Ankara'da dinleyicisinin karşısına çıkacak.