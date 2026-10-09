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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Sömürgeciliğin tarihi süreci Rami Kütüphanesi'nde sergileniyor

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Sömürgeciliğin tarihi süreci Rami Kütüphanesi’nde sergileniyor
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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstanbul Valiliği işbirliğiyle düzenlenen "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, bugün Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre sergi, ilk olarak 9-17 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "World Decolonization Forum" kapsamında izleyiciyle buluştu. Daha sonra Kazlıçeşme Sanat'ta sergilenen ve yoğun ilgi gören sergi, yeni durağı olan Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini sömürgeciliğin geçmişten günümüze uzanan etkileri üzerine düşünmeye davet ediyor. Sömürgeciliği yalnızca tarihsel bir olgu olarak ele almak yerine dil, ekonomi, bilgi üretimi, kültür ve dijital teknolojiler üzerinden devam eden tahakküm ilişkileriyle değerlendiren sergi, kapsamlı bir sorgulama alanı sunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RAMİ KÜTÜPHANESİ
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Sömürgeciliğin tarihi süreci Rami Kütüphanesi'nde sergileniyor
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