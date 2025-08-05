5 Ağustos magazin gündemi "yok artık" dedirtecek! Seda Sayan'ın kardeş acısı, Hande Erçel'in Bodrum kaçamağı...

Yapay zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su'ndan korkutan itiraf: "Hepimiz tehlike altındayız..."

Yapay zekâda korkutan eşik aşıldı! OpenAI CEO'su Sam Altman'dan gelen itiraflar teknoloji dünyasında adeta şok etkisi yarattı. "Kendi yarattığımız şeyi tam olarak anlamıyoruz" diyen Altman, GPT-5 için "dijital bir zihin" tanımını yaparken, sistemin kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelerini de ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Peki insanlık, kendi elleriyle yeni bir bilinç mi inşa ediyor?