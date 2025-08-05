5 Ağustos magazin gündemi "yok artık" dedirtecek! Seda Sayan'ın kardeş acısı, Hande Erçel'in Bodrum kaçamağı...

Magazin dünyasının en çarpıcı olayları 5 Ağustos'ta patladı! Seda Sayan'ın kardeşiyle yaşadığı yürek burkan drama ve Hande Erçel'in Bodrum'da yakalanan sürpriz anları, gündeme bomba gibi düştü. Şimdi herkes bu haberlere kilitlendi! İşte gündemin detayları...
Seda Sayan, kardeşi için zor bir karar aldığını ve onu bakımevine yerleştirdiğini açıkladı. Aile içinde yaşananlar ve yaşadığı çaresizlik, sevenlerini derinden etkiledi. Kardeşinin başına gelenler, Sayan'ın hayatındaki zorlu süreçte hayranlarını oldukça etkiledi. Sebebi ise herkesi şaşırtacak cinsten…
Hande Erçel'den set öncesi şaşırtan hamle! Yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depolayan güzel oyuncu, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte deniz keyfi yaparken objektiflere böyle yakalandı! Set başlamadan önce yaptığı bu sürpriz tatil takipçilerinin de ilgisini çekti! İşte o anlar...
Google, algoritma değişiklikleriyle haber sitelerini bitiremeyince şimdi de yapay zekâ özetleriyle içerik üreticilerini kıyıma sokuyor. Avrupa'da başladı, Türkiye kapıda. Arama motorunda bir haberi tıklamaya bile gerek kalmayacak çünkü Google sizin yerinize özetliyor! Peki bu özetler nereden geliyor sanıyorsunuz? Elbette gazetecilerin emeğinden… Bu resmen dijital korsanlık! İşte Mevlüt Tezel'in kaleminden Google'ın son darbesine dair ayrıntılar...
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez İstanbul'da alışveriş çılgınlığına tutuldu! Konser için geldiği şehirde adeta ortalığı ayağa kaldıran JLo, ayağının tozuyla soluğu lüks bir AVM'de aldı. Mağazaları tek tek dolaşan Lopez, sadece giyimiyle değil, yaptığı milyonluk harcamayla da gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin kapattığı mağazada neler aldığı ve Türk lezzetlerine olan ilgisi ise herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) fenomen çıktı. 120 bin takipçili Karataş'ın takipçi sayısı, yarışma sonrası 180 bine yükseldi. Gençlere tavsiye veren Karataş "Hedeflerinizin peşinden gidin, azminizi öldürmeyin" dedi. İşte ilham veren o anlar...
Yeni sezonda ekrana kilitleneceğiniz diziler mi arıyorsunuz? Ya da orman yangınlarına dair bilmediğiniz hayati detayları mı merak ediyorsunuz? Yüksel Aytuğ, bir yandan ekranların jön istilasını ilan ederken, diğer yandan ağaçların nasıl birer öğretmene dönüşebileceğini anlatıyor. İşte detaylar...
Yapay zekâda korkutan eşik aşıldı! OpenAI CEO'su Sam Altman'dan gelen itiraflar teknoloji dünyasında adeta şok etkisi yarattı. "Kendi yarattığımız şeyi tam olarak anlamıyoruz" diyen Altman, GPT-5 için "dijital bir zihin" tanımını yaparken, sistemin kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelerini de ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Peki insanlık, kendi elleriyle yeni bir bilinç mi inşa ediyor?