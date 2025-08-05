Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yürekleri burkan paylaşım! "Seni her gün özlüyorum..."

Tayfur geçen gün görülen dava sonrası içini dökmüştü.

"SİZE NE DERT OLMUŞUM"

Tuğçe Tayfur, "Tuğçe Tayfur Store duruşması bugün görüldü. Davayı uzatmak için bugün yine ellerinden geleni yaptılar. Özellikle bu fotoğrafla paylaşıyorum ki çocuklarımızın rızkını nasıl hiç ettiler unutmayalım. Benim adım benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet. Allah var gam yok.

"KEŞKE SENDE 'O BENİM KIZIM' DİYEBİLSEYDİN"

Yazıp yazıp siliyorum baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhattap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım çok kırgınım ama seni de çok özledim dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sende o benim kızım diyebilseydin yanındakilere keşke."