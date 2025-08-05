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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yürekleri burkan paylaşım! "Seni her gün özlüyorum..."
Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 11:06

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yürekleri burkan paylaşım! "Seni her gün özlüyorum..."

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti. Babasını her daim sosyal medya hesabından özlemle anan kızı Tuğçe Tayfur, son olarak yeniden babasıyla yürekleri burkan bir paylaşıma imza attı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğmuştu. Şarkıcı Tuğçe Tayfur, rahmetli babası Ferdi Tayfur için yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Baba-kızın geçmiş yıllara ait samimi bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Tuğçe Tayfur, sevenlerinin gözlerini yaşlara boğdu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

"SENİ HER GÜN ÖZLÜYORUM"

Müzik dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'la nostaljik bir fotoğrafını paylaşan genç şarkıcı, paylaşımına eklediği içten notla takipçilerini derinden etkiledi. Paylaşımına "Seni her gün özlüyorum" notunu düşen Tayfur, takipçilerinin yüreklerini burktu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Baba özlemi hiç dinmeyen Tayfur, geçtiğimiz haftalarda üçüncü çocuğunu kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

2019 yılında müzisyen Taner Şafak ile yollarını ayıan Tuğçe Tayfur'un bu evlilikten Taner Efe adında bir oğlu olmuştu. İkinci kızı Tuğçe Lina ve üçüncü kızı Necla Hira ile anne olmanın heyecanını 2023 yılında dünyaevine girdiği Muhammed Aydın ile yaşamıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Tayfur, 40 günü geride bırakan minik kızı Necla Hira'nın son halini de Instagram hesabında paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Eşi Muhammet Aydın ve kızının eğlenceli hallerini videoya alan Tuğçe Tayfur, paylaşımına kalp emojisi koymuştu..

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Tayfur hemen ardından ise kızıyla kendisine ait fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Öte yandan Tuğçe Tayfur'un kuzeni Şirin Gözalıcı ile yaşadığı polemikte geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti...

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğmuştu. Ünlü sanatçının vasiyeti, vefatından sonra basına yansıdı. Tayfur'un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının vasiyetini açıkladı. Buna göre Ferdi Tayfur, mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladı. Gözalıcı, bu kararın Tayfur'un halka olan sevgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Gözalıcı'nın, şarkıcının vasiyeti ile ilgili paylaşımı aile içinde gerginliğe neden oldu.

Vasiyette adının geçmediğini öğrenen Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından adeta ateş püskürmüştü.

Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı... Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilanı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3.kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan... Ben daha fazla birşey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen YİYEN! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın.. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!!!!!" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ferdi Tayfur'un mirasında adı geçmeyen çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Baba tarafıyla miras yüzünden mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

OLAY GÖNDERME

Tayfur, yeni Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"YİYE YİYE BİTİREMEDİLER"

Tayfur, ''Nasıl bir yüzsüzlük arsızlık bu ya. Vallahi insan bu kadar linçe utanır, şapkasını önüne koyar. Utanmadan bir de hala gidip sülalece keyif sürüyorlar malum yerde. Artık Nirvana yapmışlar, Amerika'daki akrabalarına kadar toplamışlar oraya yuhhh. Yiye yiye bitiremediler. Pitongiller tatilde.'' ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

"SOYADIMI TİCARİ AMAÇLA KULLANMASIN"

Bir süre önce eşi Muhammet Aydın'la birlikte Tarabya'da açtığı "Tuğçe Tayfur Store" isimli giyim mağazasıyla ticarete atılan Tayfur, bu girişimi nedeniyle babasıyla davalık olmuştu.
Ferdi Tayfur'un, "Soyadımı ticari amaçla kullanmasın" diyerek karşı çıktığı bu marka, kısa sürede kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.

"TAYFUR SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"
Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim."

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

"AL SOYADIN SENİN OLSUN"
Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etmişti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

"ÇOCUKLARIMIN RIZKINI SİZE YEDİRMEYECEĞİM"

Tuğçe Tayfur daha sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sinai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyodum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin."

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan yürekleri burkan paylaşım! Seni her gün özlüyorum...

Tayfur geçen gün görülen dava sonrası içini dökmüştü.

"SİZE NE DERT OLMUŞUM"

Tuğçe Tayfur, "Tuğçe Tayfur Store duruşması bugün görüldü. Davayı uzatmak için bugün yine ellerinden geleni yaptılar. Özellikle bu fotoğrafla paylaşıyorum ki çocuklarımızın rızkını nasıl hiç ettiler unutmayalım. Benim adım benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet. Allah var gam yok.

"KEŞKE SENDE 'O BENİM KIZIM' DİYEBİLSEYDİN"

Yazıp yazıp siliyorum baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhattap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım çok kırgınım ama seni de çok özledim dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sende o benim kızım diyebilseydin yanındakilere keşke."