Fetih müzesinde ‘Diriliş’ izdihamı

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Mİmarı ve sanatsal özellikleri ile sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun bir sergiye ev sahipliği yapıyor.Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuvarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile vatandaşlarla buluştu. Reyting rekorları kıran dizide Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi, Turgut Alp, Bamsı, İbni Arabi ve Hayme Ana gibi karakterlerin kostümleri ile dizide kullanılan pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahlar da sergide yer alıyor.'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisinin açılışına; dizide İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral, Gündüz Bey rolüne hayat veren Arif Diren, Dragos rolüyle ekran karşısında gördüğümüz İlker Aksum ve Dumrul Alp rolündeki Edip Zeydan ile Melikşah Alp rolündeki Melikşah Özen katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ünlü oyunculara ilk olarak Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı panoramik resmi gezdirdi. Dev kubbe içine çıktıklarında büyük heyecan yaşayan oyuncular, tam panoramik resmi ilgiyle inceledi.Başkan Dündar, dizi oyuncularına müzenin mimarisi ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgi verdi.Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Müzemiz ziyarete açıldığı günden itibaren burada farklı bir heyecan var. 6 Nisan 1326 Bursa'sını burada yeniden resmettik. Diriliş Ertuğrul Dizisi de 1326 ruhunu tüm dünyaya duyuruyor.Bu millet, tarihte olduğu şekliyle yeni bir dirilişe doğru hareket ediyor. Bu yürüyüşte dizinin yapımcısı, oyuncuları ve emeği geçen herkesin büyük katkısı var.Fetih Müzesi, sanatsal bir yapı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kültür merkezidir" dedi.MÜZEYI dolduran vatandaşlar, dizi oyuncularıyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yüzlerce vatandaş, hayranı oldukları oyuncuları yakından görebilmek isterken kısa süreli izdiham yaşandı. Ünlü oyuncu İlker Aksum da kendisinin Gemlikli olduğunu belirterek, "Bir Bursalı olarak böyle bir yeri görmekten büyük gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel yerlerinden birisindeyiz. Kubbe içine girdiğimizde şok oldum. Bursa'ya böyle muhteşem bir eser kazandıran başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Bir başka Bursalı oyuncu Hande Soral da, "Kendi memleketimde