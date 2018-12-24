Hisar’ın dokusuna uygun örnek çalışma

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Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlattığı çalışmaları başarılı şekilde sürdürüyor. Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisariçi'nde hayata geçirilen proje kapsamında Oruçbey Caddesi'ndeki 28 binada cephe sağlıklaştırma çalışması yapılıyor. 24 binanın cephe sağlıklaştırması tamamlanırken, kalan 4 binada yürütülen çalışmalarda ise sona gelindi.Osmangazi Belediyesi'nin Hisariçi'nde yürüttüğü çalışmaların en önemli adımını Oruçbey Caddesi'nin oluşturduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Burada yürüttüğümüz cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları ile tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Bu çalışmamızda BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla birlikte hareket ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bu kurumlarımız ile birlikte eş zamanlı yürüterek güzel bir çalışma örneği gösteriyoruz.Osmangazi Belediyesi olarak zemin kaplama çalışmaları için caddeyi boydan boya kazdık. Bizim caddeyi kazmamızla birlikte BUSKİ bölgedekip kanalizasyon sistemlerini yenilemek için çalışma başlatacak.Daha sonra ise Türk Telekom ve UEDAŞ da bölgede çalışma başlatarak elektrik ve telefon kablolarını yer altına alacak. Kurumların çalışmaları tamamlamasının ardından cadde üzerini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile kaplayacağız" dedi.Yürütülen çalışmalar kapsamında Oruç Bey Caddesi boydan boya kazıldı. Osmangazi Belediyesi'nin kazı çalışma - larının tamamlanmasının ardından BUSKİ altyapı çalışmalarına başlayarak bölgedeki kanalizasyon ve gider sistemlerini yenile - yecek. Daha sonra Türk Telekom ve UEDAŞ da çalışma başlata - rak elektrik ve telefon kablolarını yer altına alacak. Kurumların çalışmalarının tamamlamasının ardından Osmangazi Belediyesi, Oruçbey Caddesi'ni granit bazalt kaplamalı parke taşı ile kapla - yarak bölgenin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak. Bu çalışma ile caddenin alt yapı çalışmaları için defalarca kazılmasının önüne geçilecek.