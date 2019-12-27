Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > Uzman erbaş alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımları için tarih belirti mi?

ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımları için tarih belirti mi?

Askeri personel alımları hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. , ihtiyaç olan kadrolara için ilanlar yayınlıyor. Uzman erbaş adaylarını heyecanlandıran personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Daha önce 2020 yılında binlerce askeri personel alımının yapılacağı bildirilmişti. MSB uzman çavuş ve onbası alımları için detaylar belli oldu mu? Askeri personel alımlarında subay, astsubay, uzman erbaş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alınacak. İşte uzman erbaş alımı hakkında detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:13
Uzman erbaş alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımları için tarih belirti mi?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahi Güvenlik bu yıl birçok personel alımı gerçekleştirdi. Askeri personel ihtiyacını karşılayan bu kurumlar 2020 yılında da askeri ve sivil personel alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı için ihtiyaç olan askeri personel alımı için ilan yayınlanacak. Açıklamanın ne zaman yapılacağı merak konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki başta uzman erbaş alımı olmak üzere diğer askeri personellerin alımı ile ilgili şartlar ne olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

MSB, konuyla ilgili uzman erbaş alımı ilanını ne zaman yayımlayacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapmadı. Fakat uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda.

Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde sonuç açıklaması yapıldı. Personel Temin dairesi üzerinden sonuç sorgulaması gerçekleştiren adaylar asil ve yedek listelerin hangisinde olduğu buradan öğrendi. Henüz sonuç sorgulaması yapmamış ya da asil ve yedek aday kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2019 uzman erbaş temini kapsamındaki ilgili sayfasına ulaşabilir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

2019 ASTSUBAY ALIMI SINAV SONUÇLARI

MSB, 2019 yılında dış kaynaktan yapılacak muvazzaf astsubayların tabi tutulduğu yazılı sınavın sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Sınava dahil olan adaylar sınav sonuçlarını da Personel Temin Dairesi Başkanlığının sayfasından öğrenebiliyor.

Son Dakika Haberi: Sabah memurlar o tarihleri açıklıyor! 2020 yılında memur ve emeklinin kazanç takvimi belli oldu…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman erbaş alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımları için tarih belirti mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN