Sabah Memurlar: Kamu kurumları dikkat! Askere gidecek olanlar...

SORU: Belediyemizde çalışan memur askere gitmek için dilekçe verdi. Kendisine aylıksız izin verdik Bu arada askere gitmediğini tespit ettik.İlgili hakkında ne yapacağız.

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Silah altına alınma" başlıklı 81 inci maddesinde; hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarının, silah altında bulundukları sürece izinli sayılacakları, 83 üncü maddesinde; Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlarının da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorunda olduğu düzenlenmiş; aylıksız izinleri düzenleyen 108 inci maddesinin son fıkrasında ise muvazzaf askerliğe ayrılan memurların askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacağı belirtilmekle birlikte beşinci fıkrasında, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memurun derhal görevine dönmek zorunda olduğu, mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenlerin, memuriyetten çekilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Nitekim mezkur Kanunun 94 üncü maddesinde de mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla muvazzaf askerlik hizmetini ifa etmek amacıyla ilişiği kesilerek aylıksız izinli sayılan, ilişiğin kesilmesi , mezkur Kanunun amir hükümleri gereğince aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalktığı ve kabul edilebilir bir mazeretinin de olmadığı dikkate alındığında ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı değerlendirilmektedir.