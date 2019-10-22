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Sabah Memurlar: İmam Hatipli başka kuruma olarak geçerse hangi ek göstergeden yararlanacak?

Soru: Personelimiz, 1999 yılında vekil olarak göreve başladı. Bu kişi 2005 tarihinde aday imam hatip olarak atandı. 2018 yılında Kurumumuza olarak naklen ataması yapıldı. Kişi kuruma verdiği dilekçesinde , daha önceki görev yerinde Din Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli kadroda 2200 ek gösterge ile imam hatip olarak görev yapması ve Kurumunuzda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3 üncü dereceli bilgisayar işletmeni kadrosuna atamasının yapılması sebebiyle 657 sayılı 43/B maddesi kapsamında kariyerine ilişkin ek göstergeden yararlandırılması mümkün mü?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Dini Hizmetler Personeli
Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:03
Sabah Memurlar: İmam Hatipli başka kuruma Bilgisayar İşletmeni olarak geçerse hangi ek göstergeden yararlanacak?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) fıkrasında, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 28.09.1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 148 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır." denilmektedir.

Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetleri Sınıfında 2200 ek gösterge ile 2 nci dereceli kadroda imam hatip olarak görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3 üncü dereceli bilgisayar işletmeni kadrosuna ataması yapılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi kapsamında kariyerine ilişkin ek göstergeden yararlandırılabileceği değerlendirilmektedir.

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Sabah Memurlar: İmam Hatipli başka kuruma Bilgisayar İşletmeni olarak geçerse hangi ek göstergeden yararlanacak?
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