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Emekliye ek ödeme müjdesi! Emekli maaşına ne kadar yapılacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi... 2020 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak. Bunun yanında emekli maaşlarına ek ödeme zammı da yapılacak. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Güncel emekli maaşları şöyle...

Giriş Tarihi: 8.9.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 22:13
Emekliye ek ödeme müjdesi! Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli vatandaşa Temmuz ayında yapılmıştı. 2020 Ocak ayında emekli maaşlarına yine zam yapılacak. Merak edilen bir konu da emeklilere verilecek ek ödemeler... İşte emekli maaşları ile ilgili güncel gelişmeler...

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Emekliye ek ödeme müjdesi! Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
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