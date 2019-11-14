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Son Dakika: Emekliye Ocak'ta ek ne kadar olacak? tablosu

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak oranı ne kadar olacak? Ayrıca emekli maaşlarına ek zamlar da yapılacak. Yapılacak olan ek zamların yüzde 4-5 oranında olması bekleniyor. Tahmini zam oranlarının gerçekleşmesi halinde emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zamlar nasıl belirlenecek? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:28
Son Dakika: Emekliye Ocak'ta ek zam ne kadar olacak? Emekli maaşı tablosu

Yeni yılda milyonlarca emeklinin maaşı yapılacak zamlarla birlikte artacak. Emekli maaşları ne kadar artacak? Yapılacak olan zamlar tahmini olarak yüzde kaç olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak olan ek zamlar ve detaylar...

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Son Dakika: Emekliye Ocak'ta ek zam ne kadar olacak? Emekli maaşı tablosu
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