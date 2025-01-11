Ayın 15’inde emekli olan memura maaş ödenir mi?

SORU: 15 Aralık 2024 tarihinde emekli olan bir personele 15'inde ödenen maaş geri alınır mı? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinde, "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. …" hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmünde yer alan "aybaşı" ibaresinden her ayın 15'inin anlaşılması gerekmekte olup ayın 15'inde maaş alarak emekli olanlardan ise o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmayacağı da açıkça hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde, "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. ... Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 15.12.2024 tarihinde emekli olan bir personelin aylığının geri alınamayacağı değerlendirilmektedir.