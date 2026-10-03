Atatürk Üniversitesi 97 sözleşmeli personel alıyor: KPSS 60 puanla başvuru, kadrolar ve şartlar

Atatürk Üniversitesi personel alımı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve tekniker unvanlarında istihdam sağlanacak. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri ise başvurunun yalnızca internet üzerinden tamamlanmasının yeterli olmaması. Başvuru sonrasında sistemden alınacak belgenin ayrıca üniversiteye şahsen teslim edilmesi gerekiyor.

Atatürk Üniversitesi 97 Personel Alımı Kadro Dağılımı

En yüksek kontenjan 30 kişiyle hemşire pozisyonuna ayrıldı. Bu pozisyona ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olan ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alan adaylar başvurabilecek. Ataması yapılanlar üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilecek.

Sağlık teknikeri alımları ise ameliyathane hizmetleri, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar, ilk ve acil yardım, eczane hizmetleri, elektronörofizyoloji, patoloji laboratuvar, laborant ve veteriner sağlık ile diş protez teknolojisi gibi farklı alanları kapsıyor. Örneğin tıbbi görüntüleme teknikeri için 11, tıbbi laboratuvar teknikeri için 10 kişilik kontenjan ayrılmış durumda.

İlanda ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve bilgisayar alanında tekniker pozisyonları da bulunuyor. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda 5 kişi alınacak ve adaylardan geçerli silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı istenecek.

KPSS 60 Puanla Personel Alımı Yapılacak

Atatürk Üniversitesi personel alımında ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2024 KPSS P94 puanı esas alınacak. İlanda yer alan pozisyonlarda adaylardan genel olarak en az 60 KPSS puanı isteniyor.

Yerleştirme sürecinde ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması durumunda önce mezuniyet tarihi, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek.

Atatürk Üniversitesi Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Başvurular 2 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00'da başladı ve 16 Ekim 2026 saat 13.00'e kadar devam edecek. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden Atatürk Üniversitesi–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor. Sistem üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. İlanda belirtilen yöntem dışında yapılan başvurular da kabul edilmeyecek.

Başvuruda Bu Ayrıntıya Dikkat: Şahsen Teslim Şartı Var

İlanda başvuru yapacak adayları yakından ilgilendiren önemli bir şart daha bulunuyor. Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu tamamlayan adayların, "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini indirerek en geç 20 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Belgeyi şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları işleme alınmayacak.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, erkek adayların askerlik yönünden gerekli şartları taşıması ve adayların başvurdukları görevi sürekli yapmalarına engel bir durumunun bulunmaması isteniyor. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması da genel şartlar arasında yer alıyor.

Her pozisyon için öğrenim, yaş, cinsiyet veya mesleki nitelik gibi farklı özel şartlar bulunabildiğinden adayların başvuracakları pozisyonun şartlarını ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

Atatürk Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Nasıl Belirlenecek?

Başvuruların ardından şartları sağlayan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. Ayrıca ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecek. Asıl adaylardan başvuru yapmayan, feragat eden veya şartları taşımadığı belirlenenlerin yerine şartları sağlayan yedek adayların sırasıyla ataması yapılabilecek

Adaylar aynı ilan döneminde şartlarını taşıdıkları yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvurduğu belirlenen adayların başvuruları iptal edilecek

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör