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Engelli memura müjde! O tarih 24 Aralık Pazartesi...

Engelli vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 24 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de yapılacak.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 15:27
Engelli memura müjde! O tarih 24 Aralık Pazartesi...

Engelli memur adayları başvurularını 29 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında ÖSYM aracılığı ile yapmıştı. Kura ile şimdi bu memurların atamaları gerçekleştirilmiş olacak.

Kura ve EKPSS sonuçlarına göre yerleştikleri kurumlar da belirlenmiş olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıklamıştı.

DEVLET KORUMASINDAKİLERE 3.274 KADRO

Pazartesi yapılacak 2.504 engelli memur atamasının dışında ayrıca devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin de kamu kurumlarına yerleştirmesi kurası da yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bütün yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Aralık ayında 2500 engelli memur alınacak!

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Engelli memura müjde! O tarih 24 Aralık Pazartesi...
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