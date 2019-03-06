İlk kez Sabah Memurlar açıklıyor! Kadroya geçen taşeronlara terfi müjdesi

Taşeronlularla ilgili haberleri Sabah Memurlar tüm ayrıntılarıyla açıklıyor. Taşeronlulara şimdi de terfi müjdesi geliyor: "İller arasında mazeret sebebiyle yer değişiminden sonra öğrenim durumu değişen işçiye görevde yükselme ve ücret artışı da gelebilir."

SOSYAL HAKLAR DA İYİLEŞTİRİLDİ

Kamu kurumlarında çalışırken hükümetin devrim gibi bir kararıyla hem de kısa bir sürede kadroya alınan 850 bin taşeron işçi sürekli işçi olarak çalıştıkları kurumlarda istihdam edildiler. Bu işçilerin toplu sözleşme tediye gibi mali haklarının yanında sosyal haklarıyla ilgili de birçok iyileştirme yapıldı. Böylece hükümet onlarca yıldır bekleyen bir sorunu hızlıca çözerek milyonlarca vatandaşı mutlu etti.

YENİ TALEPLER VAR

Ancak sürekli işçi kadrosundaki personelin bunlara ilaveten bazı talepleri de gündeme geldi. Bu taleplerle ilgili hem sendikalar hem bürokrasi tarafında bazı çalışmalar da başlatıldı.

İlk kez Sabah Memurlar'ın duyurduğu bu çalışmadan aktardığımız ilk detaya göre İller arasında mazeret sebebiyle nakil yapılabilecek.

Masadaki çalışmaya göre her isteyen değil, geçerli mazereti olanlar için böyle bir hak getirilebilecek. İller arasında yer değişikliği talebinde bulunacak sürekli işçinin aile birliğinin sağlanması sağlık ve diğer mazeret talepleri değerlendirilebilecek ve istediği şehre geçişi sağlanabilecek. Sürekli işçiler ayrıca aynı il içinde ilçeler arasında da nakil talebinde bulunabilecek.

BİNLERCE MESAJ YAĞDI

Söz konusu çalışmaya duyurduğumuzdan sonra binlerce mesai ile bize ulaşan çalışanlar özellikle eşlerin ve çocukları farklı şehirlerde ayrı ayrı yaşamak zorunda kaldığını belirterek sorunun çözülmesi isteklerini ilettiler. Hali hazırdaki mevzuata göre; 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında? "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir…" hükmü yer almakta.

EĞİTİME GÖRE İŞ

Masadaki çalışma ile ilgili detayları aktarmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Öğrenim durumu değişenlerin görev yaptığı pozisyonlar değişebilecek. Halen temizlik görevlisi pozisyonunda bulunanlardan yüksek öğrenimi tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet ihtiyacı çerçevesinde başka sürekli işçi pozisyonlarında çalıştırabilecek .

ÜCRET DE ARTABİLECEK

Örneğin halen lise mezunu olarak görev yapan sürekli işçi 2 yıllık büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olması halinde kamu kuruluşu kişiyi hizmet ihtiyacı çerçevesinde sekreter olarak çalıştırabilecek. Öğrenim durumu değişen sürekli işçilerin yeni pozisyonlarına göre ücretlerinde de artış olabilecek.