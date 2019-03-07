Sabah Memurlar duyurmuştu! İşçilerden mesajlar var...

İşçilerden gelen mesajlar;

"Kurumlar arası nakil istiyoruz"

"Bir üniversitede sürekli işçi kadrosuna geçtim. Nişanlım başka bir il de çalışıyor. Evlensek bile aynı ilde olamayacağız. Eş durumundan bir kereye mahsusu nakil hakkı istiyoruz."

*Yemek ücretini 6TL-8TL arası ödeyen var.

"Çalıştığım kurumda memurlar 3,5 TL'ye yemek yerken bizden 8 TL yemek ücreti istiyorlar. Sesimizi duyurun."

"Hep aynı kıyafetleri giyiyoruz. Kırmızı önlük ve pantolon. Sürekli işçilere kıyafet serbestliği getirilmeli."

"Yeşil Pasaport istiyoruz. 10 yıldır çalışıyorum. Sürekli işçi ile kamu personeli olduk .Biz de yeşil pasaport istiyoruz."

"Servislerin güzergah belirtilmesinde rol almak istiyoruz. Bazılarımız servisten yararlanırken bazılarımız servis konusunda sıkıntı yaşıyor."

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürekli işçilerin sorunlarına yönelik genelge yayımlamasını bekliyoruz."

"Ben çalışmak için İzmir'e geldim. Eşim Diyarbakır'da çalışıyor. Çocuğumu zor görüyorum. Aynı ilde çalışmak istiyoruz"