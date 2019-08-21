Son dakika haberi: Bakan Zehra Selçuk'tan memur zamlarına ilişkin açıklama

Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı'' dedi.

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