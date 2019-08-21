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Son dakika haberi: 'tan memur zamlarına ilişkin açıklama

, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. süreci bugünden itibaren resmen başladı'' dedi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 18:16
Son dakika haberi: Bakan Zehra Selçuk'tan memur zamlarına ilişkin açıklama

Bakan Zehra Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı'' dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Zehra Selçuk'tan memur zamlarına ilişkin açıklama
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