O rapor Sabah Memurlar'da! Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor! Memurlara ne kadar zam yapılacak?

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklsini yakından ilgilendiren görüşmelerde henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamadı.

ÇALIŞMA BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı'' dedi.

Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi!

BÜRO MEMUR-SEN KOMİSYON RAPORU SABAH MEMURLAR'DA

A kategorisi, geçen toplu görüşmede kabul edilen ve aynen devam edecek olanlar,

B kategorisi, geçen toplu görüşmede olup rakamları revize edilenler,

C kategorisinde yer alan ise "yeni teklifleri" içeriyor."

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