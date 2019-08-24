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O rapor Sabah Memurlar'da! görüşmeleri devam ediyor! Memurlara ne kadar yapılacak?

5. Dönem görüşmeleri sendika başkanları ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında devam ediyor. Özellikle de milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak oranları merak ediliyor. Daha önceki görüşmelerde iki taraf da anlaşmaya varamadı. Uzlaşamama durumu sonrası yeni bir takvim teklif edildi. Bunun yanında Memur-Sen komisyon raporu'da Sabah Memurlar'da...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 10:18
O rapor Sabah Memurlar'da! Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor! Memurlara ne kadar zam yapılacak?

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur ve memur emeklsini yakından ilgilendiren görüşmelerde henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamadı.

ÇALIŞMA BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Selçuk, memur zamları görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu ancak gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başladı'' dedi.

Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi!

BÜRO MEMUR-SEN KOMİSYON RAPORU SABAH MEMURLAR'DA

A kategorisi, geçen toplu görüşmede kabul edilen ve aynen devam edecek olanlar,

B kategorisi, geçen toplu görüşmede olup rakamları revize edilenler,

C kategorisinde yer alan ise "yeni teklifleri" içeriyor."

RAPORU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Çalışma Bakanı Selçuk zam açıklaması

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

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