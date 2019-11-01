Sabah memurlar: Yeni engelli yerleştirmesi geliyor

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 5'inci ve 6'ncı maddelerinde; ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS), ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin ise kura usulüne tabi oldukları hususu ile aynı Yönetmeliğin 12'nci maddesinde yerleştirme işlemi için ÖSYM Başkanlığınca müştereken bir Tercih Kılavuzu hazırlanacağı ve yerleştirmeye ilişkin bilgilerin Tercih Kılavuzunda yer alacağı hususları düzenlenmiş olup, Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde ise EKPSS veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek olan Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarına haiz olduğunuz kadrolara EKPSS puanınız ve tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda ancak engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.ÖSYM yeni bir engelli yerleştirmesi yapabilmek için uğraşıyor. Ben de burada müjdeyi vermiş olayım.