Sabah memurlar: ARGE projesinde olan memurlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesinde; devlet memurlarının bütçe imkanları dahilinde veya şahsen özel burs sağlanması yoluyla mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilebilecekleri belirtilmiş olup, bu amaçla yurtdışına gönderilmenin esaslarını düzenleyen 80 inci maddenin ilk fıkrasında; "Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle ..................................... teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun "Yurt dışı eğitim" başlıklı Ek 38 inci maddesinde ise; "Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır. Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir." denilmektedir. Diğer taraftan, Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine göre "şahsen özel burs", memurun şahsi girişimleri sonucunda; Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlar ile uluslararası resmi kuruluşlardan söz konusu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği bursları ifade etmekte olup, bu şekilde şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilecek ve gerekirse bu süre bir katına kadar da artırılabilecektir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlık bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelin, yürütülmekte olan bir proje kapsamında giderlerin proje kaynağından (yurt içinden) karşılanması suretiyle yurtdışı lisansüstü programlara gönderilebilmelerinin uygun olmadığı, sadece yurt dışından şahsen özel burs temin edilmiş olması halinde aylıksız izin verilmesinin mümkün olabileceği mütalaa edilmekte; yurt içinde öğrenci okutmak hususunda ise bir düzenleme bulunmadığından, ilgilinin masraflarının karşılanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.