Sabah memurlar: Milli Eğitim Bakanlığında çalışan 4/Bli'ler dikkat! Sendikaya üye olmak mümkün müdür?

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendinde; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 4688 sayılı Kanunun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmüne, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde ise; "Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini... ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9 uncu maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen ve işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve "idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.