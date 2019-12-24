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Sabah Memurlar: Sendikalarda görev yapan memurlar dikkat!

merkez yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izne ayrılma ya da haftada bir gün kurumlarından idari izinli sayılma haklarından yararlanabilmeleri için sendikanın şube kurulması için öngörülen 400 üye sayısına ulaşması şartının aranması mümkün mü? Sabah memurlar sorularınızı cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:01
Sabah Memurlar: Sendikalarda görev yapan memurlar dikkat!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18 inci maddesinde; "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler.

Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir. Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur." ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, sendika merkez yönetim kurulu üyelerinin aylıksız izne ayrılma ya da haftada bir gün kurumlarından idari izinli sayılma haklarından yararlanabilmeleri için yönetim kurulu üyesi oldukları sendikanın en az 400 üyeye sahip olması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Sabah Memurlar: Sendikalarda görev yapan memurlar dikkat!
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