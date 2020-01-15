Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > SON DAKİKA: Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! O ücretler için yapılan değişiklik Resmi Gazete'de...

SON DAKİKA: Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! O ücretler için yapılan değişiklik 'de...

Gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca ve sözleşmeli personeli ilgilendiren karar 'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek tutarlarında değişikliğe gidildi. Peki ücretler ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:36
SON DAKİKA: Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! O ücretler için yapılan değişiklik Resmi Gazete'de...

Devlet memurlarını ve sözleşmeli personelleri ilgilendiren yemek ücreti konusunda değişiklik yapıldı. Devlet memurları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;

Memurlardan

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira

4800'de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari yemek ücreti alınacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 liraya kadar (4040 lira dahil) olanlardan 1.79 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6815 liraya kadar (6815 lira dahil) olanlardan 3.09 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 5.59 lira

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 7.10 lira asgari yemek ücreti alınacak.

SON DAKİKA: 2020 emekli maaşları ne kadar oldu? 17 Ocak'tan itibaren başlıyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! O ücretler için yapılan değişiklik Resmi Gazete'de...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN