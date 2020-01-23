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Son dakika: alanlar dikkat! Asgari ücretliye devlet katkısı

Asgari ücretlinin işverene maliyeti devletin katkısı ile 3 bin 383 liraya inecek. desteğinden ev işlerinde çalışanlar da yararlanacak. Sabah gazetesi yazarı asgari ücretliye devlet katkısının detaylarını yazdı. Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detayları...

Giriş Tarihi: 23.1.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika: Asgari ücret alanlar dikkat! Asgari ücretliye devlet katkısı

2020 asgari ücret geçtiğimiz ay belli olmuştu. Asgari ücret için devlet katkısı devam ediyor. Asgari ücretliye devlet katkısının detaylarını Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yazdı.

"Hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan desteğin aynı şartlarda devam ettirilmesi bekleniyor. Buna göre geçen yıl günlük 5 lira olan destek miktarı bu yıl 2.5 lira olarak uygulanacak.

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Son dakika: Asgari ücret alanlar dikkat! Asgari ücretliye devlet katkısı
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