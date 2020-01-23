Son dakika: Asgari ücret alanlar dikkat! Asgari ücretliye devlet katkısı

2020 asgari ücret geçtiğimiz ay belli olmuştu. Asgari ücret için devlet katkısı devam ediyor. Asgari ücretliye devlet katkısının detaylarını Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yazdı.

"Hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan desteğin aynı şartlarda devam ettirilmesi bekleniyor. Buna göre geçen yıl günlük 5 lira olan destek miktarı bu yıl 2.5 lira olarak uygulanacak.