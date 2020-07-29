Son dakika: Kamu yazışmalarında yeni dönem! Whatsapp devri sona eriyor

Rehberle bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi ya da verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi hedefleniyor. Belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetler rehberde tanımlanıyor.

Rehberle başta yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi, rehberi uygulayacak kurum ve kuruluşlarda yapılacak mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi amaçlanıyor.