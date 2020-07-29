Son dakika: Kamu yazışmalarında Whatsapp devri sona eriyor | Video

Kamu personellerini yakından ilgilendiren yeni bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu yazışmalarında yeni dönemş başlıyor. Resmi Gazete'de geçen yıl yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce hazırlanan rehber ile kamuda yerli ve milli ürün kullanımı teşvik edilerek kritik bilgi ve veri güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması ve azaltılması hedefleniyor.