4B sigortalıları için aylık hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik maaşı hesaplama Sabah Memurlar'da... Sigortalıların emekli olduklarında kurumdaki mevcut bilgilerine istinaden aylık tutarının hesaplanması ve aylık almaya ne zaman hak edecek? Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanacak yaklaşık değeri içermektedir.

HESAPLAMA YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.

4/B SİGORTALILARI İÇİN AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

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