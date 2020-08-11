Emeklilerin hakları nelerdir? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

3 YILDA BİR ÖDENİYOR

Promosyon emeklilere her üç yılda bir maaş aldıkları banka tarafından ödeniyor. İlk kez 2017 yılında ödenen promosyon o tarihte alan emekliler için bu yıl yeniden gündeme geliyor. Aynı bankada 3 yıl boyunca maaş alan emekliler promosyonu hak ediyorlar. Bu yıl için maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Bankalar bu konuda yarışırken emekliler için de avantajlı bir durum ortaya çıkıyor.

İlk kez emekli olanlar maaş alacakları bankayı seçerken promosyon alıyorlar. Böylece 3 yıl o bankada kalarak promosyonu hak ediyorlar. Bu yüzden promosyon yeni emeklilere de ödeniyor. Sicim yaparken bankaların vaat ve şartlarını iyi incelemenizi tavsiye ederiz.