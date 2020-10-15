Son dakika! Asgari ücretler düşecek mi? Vergi kesintisi olacak mı?

BUNU BİR ÖRNEKLE AÇIKLAYALIM

Yıllık geliri 22 bin liraya kadar olanlardan alınan vergi oranı yüzde 15. 22 bin lira ile 49 bin lira olanlardan alınan vergi oranı ise yüzde 20 olarak belirleniyor. Dolayısıyla bir asgari ücretlinin ödediği vergi oranı 9. Aydan itibaren ikinci bölüme geçiyor ve oran yüzde 20 olarak tahsil ediliyor.

Daha açıkçası Eylül ayına kadar geliri üzerinden 375 lira vergi ödeyen bir asgari ücretli için bu miktar yüzde 20 vergi dilimine geçince 500 lirayı geçiyor. Bunun 220,73 lirası AGİ ile karşılandığında ortaya çıkan rakam 279,47 lira oluyor. Dolayısıyla bu işçi 124,96 TL'lik fazla vergi ile muhatap solduğundan maaşında bu kadarlık düşme oluşuyor.