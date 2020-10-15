Son dakika! Asgari ücretler düşecek mi? Vergi kesintisi olacak mı?

Çalışanlar başta olmak üzere gelir elde edenlerden belli dilimleri dahilinde devlet vergi alıyor. Bu dilimler belirlenirken kazançlar toplandığı için her yıl Eylül ayı geldiğinde kazançların artmasıyla çalışanlar bir üst vergi dilimine geçiyor dolayısıyla maaşlarından kesilen vergi miktarı artıyor. Bu durum özellikle brüt maaşla çalışanlar için ücretlerinde düşüşe yol açıyordu.
BUNU BİR ÖRNEKLE AÇIKLAYALIM
Yıllık geliri 22 bin liraya kadar olanlardan alınan vergi oranı yüzde 15. 22 bin lira ile 49 bin lira olanlardan alınan vergi oranı ise yüzde 20 olarak belirleniyor. Dolayısıyla bir asgari ücretlinin ödediği vergi oranı 9. Aydan itibaren ikinci bölüme geçiyor ve oran yüzde 20 olarak tahsil ediliyor.
Daha açıkçası Eylül ayına kadar geliri üzerinden 375 lira vergi ödeyen bir asgari ücretli için bu miktar yüzde 20 vergi dilimine geçince 500 lirayı geçiyor. Bunun 220,73 lirası AGİ ile karşılandığında ortaya çıkan rakam 279,47 lira oluyor. Dolayısıyla bu işçi 124,96 TL'lik fazla vergi ile muhatap solduğundan maaşında bu kadarlık düşme oluşuyor.
FORMÜL AGİ İLE BULUNDU
Bilindiği gibi tüm çalışanlar Asgari Geçim İndirimi adı altında 'vergi iadesi' alıyor. Yani devlet ücretlilerden aldığı verginin bir kısmından vazgeçerek bunun çalışana iade edilmesini istiyor. Bu miktar çalışanın evli olup olmadığına ve çocuk sayısına göre değişiyor.
2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi 220 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan bir bekar işçi 2943 lira brüt maaş alırken AGİ ile birlikte 2.324 lira da net ücret alıyor. İşçinin medeni durumuna göre alacağı AGİ miktarları da artıyor
Bekar 220,73TL,
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL,
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL,
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL,
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL,
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL,
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL,
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL,
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL,
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL.
VERGİ KAYBI AGİ'YE EKLENEREK TELAFİ EDİLİYOR
Bu işçinin vergi dilimi dolayısıyla 124,96 liralık kaybı AGİ'ye eklenerek telafi ediliyor. Buna göre işçi Ekim ayından itibaren 220,73 lira yerine 345,69 lira alıyor. Böylece maaşındaki düşüş önlenmiş oluyor. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.
Gelelim AGİ'si yüksek olan işçilere. Yani evli ve çocuklu olanlara. Bu işçilerin aldıkları AGİ ile birlikte asgari ücretleri de yükseliyor. Örneğin evli eşi çalışan bir çocuklu bir işçi 2.357 lira asgari ücret alırken, eşi çalışan 2 çocuklu işçi 2.390 lira alıyor. Eşi çalışmayan bir işçinin asgari ücreti ise 2.368 lira oluyor. Bu işçilerin vergi dilimlerinden etkilenmeleri durumunda ise maaşlarının 2.324 liranın altında kalmayacak şekilde AGİ desteği yapılıyor. Bu destekler yıl sonuna kadar devam ediyor.
AGİ'Yİ KİMLER ALIYOR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen çalışanlar yararlanıyor. Memurlar, SSK'lı çalışan işçiler ve emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler AGİ almaktalar. AGİ'nin maaş bordrosunda gösterilmesi ve çalışanlara her ay ödenmesi zorunludur.
Kazanılan gelirin bir kısmı istisna tutularak vergi alınmamakta yani devlete ödenmesi gereken vergi çalışana verilmektedir. Asgari geçim indirimi her yıl hesaplanarak güncelleniyor ve hesaplanırken çalışanın medeni durumu ile çocuk sayısına göre hesaplama yapılıyor.
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00
SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70