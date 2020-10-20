SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

DEVLETTEN İŞVERENE 1324 TL DESTEK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen istihdam paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatları içeriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'tan işten çıkarma yasağının başladığı tarihe kadar son 16 ayda işsiz kalanları işe alan işverene destek verilecek. Bu tarihler arasında işini kaybedenler yasa yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 30 gün içinde eski işyerine başvuracak ve işe dönüş talep edecek. İşveren bu talebi olumlu karşılarsa çıkarma yasağı süresince aylık 1.324 TL destek alacak. Bu tutar diğer işçilerin prim ödemeleri ile mahsup edilecek.