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SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışana ve işverene pandemi nedeniyle ücret desteği devam ediyor. Fiili olarak 22 milyon çalışanın yaklaşık 8 milyonu seviyesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilirken, şimdiye kadar asgari ücret desteği 16 milyar lirayı geçmiş durumda. İşverenin aylık prim maliyeti azaltıldı. Diğer yandan milyonları ilgilendiren 2021 asgari ücret oranı Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayında netleştirilecek. Asgari ücret zam oranıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:55 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:09 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

DEVLETTEN İŞVERENE 1324 TL DESTEK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen istihdam paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatları içeriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'tan işten çıkarma yasağının başladığı tarihe kadar son 16 ayda işsiz kalanları işe alan işverene destek verilecek. Bu tarihler arasında işini kaybedenler yasa yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 30 gün içinde eski işyerine başvuracak ve işe dönüş talep edecek. İşveren bu talebi olumlu karşılarsa çıkarma yasağı süresince aylık 1.324 TL destek alacak. Bu tutar diğer işçilerin prim ödemeleri ile mahsup edilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

PRİM MALİYETİ AZALTILDI

Fiilen 22 milyon çalışanın yaklaşık 8 milyonu seviyesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilirken, sağlanan asgari ücret desteği 16 milyar lirayı geçti. Ayırım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde aylık 75 lira asgari ücret desteğiyle işverenin prim maliyeti azaltıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: TESPİT KOMİSYONU ARALIK'TA AYINDA ASGARİ ÜCRET ZAM MİKTARINI NETLEŞTİRECEK

İstihdam paketi kapsamında Cumhurbaşkanı'na nakdi destek tutarlarını artış oranında artırma yetkisi verilirken gözler 2021 asgari ücret pazarlıklarına çevrildi. Tespit Komisyonu miktarını aralıkta netleştirecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?
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