Son dakika haberleri: Emekli maaşını artırmak isteyenlere öneriler! Emekli maaşını artırmanın şartları nelerdir?

1) ÜÇ AYRI DÖNEM HESAPLANIYOR

Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Yani ilk sigorta olduğunuz tarihte aldığınız maaş da son maaşınız da emekli ücreti hesaplamasında kullanılıyor. Bu hesaplama da üç ayrı dönemde yapılıyor.

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Yani her dönem için de ayrı hesaplama yöntemi kullanılıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere üç ayrı dönem uygulanıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor. 2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken bu kez gösterge sisteminin yerine gelişme hızı ve enflasyon da devreye giriyor. Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem 2008 Ekim ayından sonraki çalışmalar oluyor.

Bu üç hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor. Yukarıdaki hesaba göre 2000 öncesinde daha çok prim ödeyenlerin maaşları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor.