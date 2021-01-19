Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına yeni müjde! İşte yeni uygulama...

Son dakika haberi: Yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince illerde sağlık müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü ve sağlık tesislerinde başhekimlerce değerlendirilerek personele izin verilecek.
2)Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.
3)Radyoatüif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.
4) Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam edilecektir. Ancak özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilecektir.
EK ÖDEMEDE YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine de ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.
Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.