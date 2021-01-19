Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına yeni müjde! İşte yeni uygulama...

4) Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam edilecektir. Ancak özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilecektir.