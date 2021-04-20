Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber: Yıllık izin süreleri...

HASTALIK SEBEBİYLE UZUN SÜRE RAPOR KULLANMAK ZORUNDA KALINDIĞINDA, BU DURUMDAN YILLIK İZİN HAKKI NASIL ETKİLENİR?

Uğranılan kaza veya hastalık sebebiyle uzun süre işe gidilememesi halinde (sağlık raporu ile belgelendirilmiş olmalıdır), o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine 6 hafta daha eklenir ve eğer raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık ücretli iznin hesaplanmasında değerlendirmeye alınmaz.